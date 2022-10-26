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17 минут назад

В России возбудили первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным

Реальное время

В России возбудили первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным (ч. 3.1 статьи 337 УК РФ), сообщил в своем telegram-канале правозащитник Павел Чиков.

Заведено первое уголовное дело об оставлении части мобилизованным
Фото: Реальное времяРеальное время

Обвиняемый — житель Якутии, призванный по частичной мобилизации и добровольно оставивший войсковую часть в Бурятии на срок до одного месяца, куда его доставили из военного комиссариата.

Он заявил, что после отказа от мобилизации ему угрожали уголовной ответственностью, после чего он сбежал через дыру в заборе.

Часть 3.1 статьи 337 УК РФ была введена 24 сентября 2022-го в пакете военных поправок в Уголовный кодекс. По этой части предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

В октябре в Пензенской области возбудили первое уголовное дело против уклонившегося от мобилизации. Подозреваемый отказался подписать повестку в военный комиссариат. Мужчину задержали при силовой поддержке ОМОН.

Однако очень скоро прокуратура области признала незаконным решение о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от прохождения военной службы. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию вреда, причиненного 48-часовым задержанием. Главу управления Следственного комитета России по Пензенской области привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела об уклонении от призыва по мобилизации.

Происшествия,Павел Чиков,Следственный комитет,
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