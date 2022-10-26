У летевшего в Турцию российского самолета отказала механизация

У пассажирского самолета Boeing-757 российской авиакомпании Azur Air отказала механизация крыла перед посадкой. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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Самолёт, летевший из из Сочи в Анталью, был вынужден выполнить уход на второй круг из-за того, что при выпуске механизации крыла произошел сбой в системе управления закрылками.

В итоге воздушное судно все-таки смогло успешно совершить посадку, после чего инженерно-технический персонал приступил к его осмотру. Уточняется, что данный лайнер отстранили от выполнения полетов.