У летевшего в Турцию российского самолета отказала механизация

У пассажирского самолета Boeing-757 российской авиакомпании Azur Air отказала механизация крыла перед посадкой. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Самолёт, летевший из из Сочи в Анталью, был вынужден выполнить уход на второй круг из-за того, что при выпуске механизации крыла произошел сбой в системе управления закрылками.
В итоге воздушное судно все-таки смогло успешно совершить посадку, после чего инженерно-технический персонал приступил к его осмотру. Уточняется, что данный лайнер отстранили от выполнения полетов.
Ранее минтранс России подготовил проект постановления, которое разрешит устанавливать в самолёты неоригинальные запчасти при техобслуживании и ремонте. Как уточнили авторы проекта, запуск российского производства «займёт значительное время, которое превышает время эксплуатации многих комплектующих».