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35 минут назад

У российского самолета сломались закрылки перед посадкой

Елена Прошина

У пассажирского самолета Boeing-757 российской авиакомпании Azur Air отказала механизация крыла перед посадкой. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

У летевшего в Турцию российского самолета отказала механизация
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолёт, летевший из из Сочи в Анталью, был вынужден выполнить уход на второй круг из-за того, что при выпуске механизации крыла произошел сбой в системе управления закрылками.

В российской многоэтажке прогремел взрыв

В итоге воздушное судно все-таки смогло успешно совершить посадку, после чего инженерно-технический персонал приступил к его осмотру. Уточняется, что данный лайнер отстранили от выполнения полетов.

Ранее минтранс России подготовил проект постановления, которое разрешит устанавливать в самолёты неоригинальные запчасти при техобслуживании и ремонте. Как уточнили авторы проекта, запуск российского производства «займёт значительное время, которое превышает время эксплуатации многих комплектующих».

Происшествия,Минтранс РФ,
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