ФСБ задержала подполковника в день рождения с миллионом рублей

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали подполковника МВД по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает 78.ru.

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Полицейского взяли с поличным возле станции метро «Новочеркасская» вечером 25 октября. Коммерсант под контролем правоохранительных органов передал ему один миллион рублей. За денежное вознаграждение подполковник обещал ему свое покровительство при сделке с недвижимостью.