Экс-главреду «Татлера» Романовскому предъявили обвинение

Бывшему главному редактору журнала «Татлер» Ариану Романовскому предъявлено обвинение по ч.3 ст.163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»). Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал его адвокат Гаджи Алиев.

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Свою вину Романовский не признает. В ближайшее время суд должен начать рассмотрение ходатайства следователей об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Напомним, что 26 октября октября стало известно об обыске в подмосковном доме телеведущей Ксении Собчак. Как сообщали СМИ, они связаны с уголовным делом о вымогательстве, которое возбудили в отношении коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова — его задержали вместе с Романовским. Ожидается, что в ближайшее время Тверской суд Москвы также рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Суханову.