В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
5 минут назад

Экс-главреду «Татлера» Романовскому предъявили обвинение

Никита Бородкин

Бывшему главному редактору журнала «Татлер» Ариану Романовскому предъявлено обвинение по ч.3 ст.163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»). Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал его адвокат Гаджи Алиев.

Экс-главреду «Татлера» Романовскому предъявили обвинение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свою вину Романовский не признает. В ближайшее время суд должен начать рассмотрение ходатайства следователей об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Напомним, что 26 октября октября стало известно об обыске в подмосковном доме телеведущей Ксении Собчак. Как сообщали СМИ, они связаны с уголовным делом о вымогательстве, которое возбудили в отношении коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова — его задержали вместе с Романовским. Ожидается, что в ближайшее время Тверской суд Москвы также рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Суханову.

Также 26 октября СМИ сообщили, что прошлой ночью Собчак покинула Россию, уехав в Литву через Белоруссию. У полиции было постановление следователя о задержании телеведущей. Перед отъездом она запутала оперативников, сперва купив авиабилет в Дубай, а после — в Турцию.

Происшествия,Кирилл Суханов,Гаджи Алиев,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители