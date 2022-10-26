Информация о минировании школ в Волжском оказалась ложной

Информация о минировании школ города Волжский в Волгоградской области , где в среду эвакуировали учеников, оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

"Все в порядке", - сказали в мэрии, уточнив, что информация об угрозе не подтвердилась.

В Волгоградской области из-за ложных сообщений с угрозами в этом году регулярно эвакуируют суды в Волгограде, городе Волжском и районах. Так, из-за сообщений о минировании уже несколько раз эвакуировали аэропорт, крупные торговые центры, пассажирский поезд, школы, детские сады, суды и другие учреждения.