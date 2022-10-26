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33 минуты назад

Информация о минировании школ в Волжском оказалась ложной

ТАСС

Информация о минировании школ города Волжский в Волгоградской области, где в среду эвакуировали учеников, оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

Информация о минировании школ в Волжском оказалась ложной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все в порядке", - сказали в мэрии, уточнив, что информация об угрозе не подтвердилась.

Ранее в администрации Волжского сообщили об эвакуации четырех школ города из-за сообщения о минировании.

В Волгоградской области из-за ложных сообщений с угрозами в этом году регулярно эвакуируют суды в Волгограде, городе Волжском и районах. Так, из-за сообщений о минировании уже несколько раз эвакуировали аэропорт, крупные торговые центры, пассажирский поезд, школы, детские сады, суды и другие учреждения.

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