В Екатеринбурге задержали готовившего теракт восьмиклассника

Полиция Екатеринбурга задержала ученика местного лицея № 128 за подготовку террористического акта, о которой тот рассказал в соцсетях. Об этом его одноклассники рассказали «360».
Ученики рассказали о вызывающих подозрения сообщениях родителям и учителям, которые передали данные правоохранителям.
«Полиция приехала еще до первого урока и забрала его прямо на входе в школу. Во время осмотра в кабинете замдиректора у него нашли нож и травматический пистолет. Сам по себе он был тихим, ни с кем толком не общался», — отметили лицеисты.
Известно, что 14-летний молодой человек интересовался оружием и тематикой терроризма. На текущий момент он отправлен в психиатрический стационар.
Как сообщала «Парламентская газета», последний резонансный случай терактов на территории учебных заведений в России произошел 26 сентября. Тогда в Ижевске 34-летний выпускник одной из школ города устроил в ней стрельбу. Жертвами трагедии стали 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых.
В связи с произошедшим председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила «Парламентской газете», что, по ее мнению, в МВД и ФСБ должны иметь сведения о психически больных гражданах для предупреждения совершения ими подобных преступлений.