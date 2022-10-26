В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
40 минут назад

В Екатеринбурге задержали восьмиклассника, готовившего теракт в школе

Парламентская газета

Полиция Екатеринбурга задержала ученика местного лицея № 128 за подготовку террористического акта, о которой тот рассказал в соцсетях. Об этом его одноклассники рассказали «360».

В Екатеринбурге задержали готовившего теракт восьмиклассника
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Ученики рассказали о вызывающих подозрения сообщениях родителям и учителям, которые передали данные правоохранителям.

«Полиция приехала еще до первого урока и забрала его прямо на входе в школу. Во время осмотра в кабинете замдиректора у него нашли нож и травматический пистолет. Сам по себе он был тихим, ни с кем толком не общался», — отметили лицеисты.

Известно, что 14-летний молодой человек интересовался оружием и тематикой терроризма. На текущий момент он отправлен в психиатрический стационар.

Как сообщала «Парламентская газета», последний резонансный случай терактов на территории учебных заведений в России произошел 26 сентября. Тогда в Ижевске 34-летний выпускник одной из школ города устроил в ней стрельбу. Жертвами трагедии стали 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых.

В связи с произошедшим председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила «Парламентской газете», что, по ее мнению, в МВД и ФСБ должны иметь сведения о психически больных гражданах для предупреждения совершения ими подобных преступлений.

Происшествия,Лилия Гумерова,ФСБ,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители