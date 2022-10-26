Диверсанты напали на РОВД в Херсоне, успев выстрелить из гранатомета. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.

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Причиной нападения в экстренных службах назвали желание диверсантов завладеть оружием. Сейчас принимаются меры по их задержанию.

Ранее стало известно, что российские силовики выявили в Херсоне одну из самых крупных диверсионных групп под руководством Службы безопасности Украины (СБУ).