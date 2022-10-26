В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
52 минуты назад

Двое жителей Улан-Удэ осуждены за осквернение могилы ветерана Великой Отечественной войны

ТАСС

Двое жителей города Улан-Удэ осуждены за осквернившие могилы ветерана Великой Отечественной войны. Одному из осужденных назначено наказание в виде трех лет в колонии-поселении, его подельник приговорен к трем годам условно, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Верховного суда республики.

Двое жителей Улан-Удэ осуждены за осквернение могилы ветерана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Приговором Верховного суда Республики Бурятия, постановленном в особом порядке судебного разбирательства, Перфильев В. А. и Плюснин А. П. признаны виновными", - сообщили в пресс-службе.

Весной этого года молодые мужчины распивали спиртные напитки на городском кладбище и нанесли надписи экстремистского характера на месте могилы ветерана Великой Отечественной войны. По факту преступлений было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны").

Одному из осужденных назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Его подельник приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Оба лишены права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационных телекоммуникационных сетей, включая интернет, в течение трех лет.

"В судебном заседании подсудимые, согласившись с предъявленным обвинением, вину полностью признали, поддержали ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства", - отметили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители