Двое жителей Улан-Удэ осуждены за осквернение могилы ветерана

Двое жителей города Улан-Удэ осуждены за осквернившие могилы ветерана Великой Отечественной войны. Одному из осужденных назначено наказание в виде трех лет в колонии-поселении, его подельник приговорен к трем годам условно, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Верховного суда республики.

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"Приговором Верховного суда Республики Бурятия, постановленном в особом порядке судебного разбирательства, Перфильев В. А. и Плюснин А. П. признаны виновными", - сообщили в пресс-службе.

Весной этого года молодые мужчины распивали спиртные напитки на городском кладбище и нанесли надписи экстремистского характера на месте могилы ветерана Великой Отечественной войны. По факту преступлений было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны").

Одному из осужденных назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Его подельник приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Оба лишены права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационных телекоммуникационных сетей, включая интернет, в течение трех лет.

"В судебном заседании подсудимые, согласившись с предъявленным обвинением, вину полностью признали, поддержали ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства", - отметили в пресс-службе.