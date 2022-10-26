Неизвестный расстрелял двоих мужчин в авто в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный расстрелял из пистолета двоих мужчин, которые сидели в автомобиле возле торгово-развлекательного комплекса «Меркурий». Как сообщает «Фонтанка», инцидент произошел вечером 25 октября.

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По предварительной информации, неизвестный подошел к припаркованному Volkswagen Polo и выстрелил в 25-летнего владельца автомобиля и его пассажира, после чего скрылся на подъехавшем Audi. Пострадавший водитель бросил свою машину и добрался до дома, откуда через полтора часа его госпитализировала скорая. У мужчины диагностировали раны плеча и травму головы — он находился в среднетяжелом состоянии.

Позднее молодой человек рассказал полицейским, что в него не только стреляли, но и ударили травматическим пистолетом по голове. При этом заявление он писать не стал, а кто может быть нападавшим — не знает. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали бывшего участника «Дома-2» Руслана Перова после драки со стрельбой у «Невского центра». Со слов очевидцев, мужчина грубо приставал к девушкам, а после того как за них заступились друзья, предположительно, начал стрелять из травматического пистолета «Оса».