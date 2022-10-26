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12 минут назад

Раскрыты подробности дела коммерческого директора Собчак о вымогательстве

Lenta.ru

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов проходит по уголовному делу о вымогательстве у высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний через Telegram-каналы. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержание Суханова является продолжением масштабной спецоперации, проводимой правоохранителями по пресечению преступной деятельности в мессенджере. Вместе с ним в совершении преступления подозревается бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский.

Обыски проходят в загородном доме Собчак

4 октября МВД России сообщило о задержании владельцев сети Telegram-каналов и администраторов, которые занимались шантажом, публикуя фейки о бизнесменах и чиновниках. Арестованы 50-летний житель Москвы с сыном и уроженец Ульяновска.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что инициатором крупного расследования стала корпорация «Ростех». Арестованы администраторы сетки «Кракен», куда входили каналы «Проект "Сканер"», «Сканер 18+», «Народ против», «Погоны и галстуки» Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко. А также силовики вышли на администраторов каналов Ольгу Архарову, Александру Баязитову и Инну Чурилову, которые вели «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка», «Е-магия», указал депутат.

В сентябре задержаны администраторы каналов «КАК-ТО ВОТ ТАК» Анатолий Спирин и «Кремлевский мамковед», «Кремлевский шептун», «Бетономешалка» Станислав Садовов.

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