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1 час назад

В Волгоградской области задержали пришедшего в школу с ножом и угрожавшего директору бывшего ученика

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Бывший ученик школы в городе Волжский в Волгоградской области пришел в заведение и принялся угрожать директору, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Волжском задержали пришедшего в школу с ножом юношу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Происшествие случилось во вторник около 13.30, бывший ученик выломал входную дверь, но его смог остановить вахтер, сообщили в пресс-службе РИА «Новости».

Директора заведения срочно вызвали на место, молодой человек вытащил нож, он пригрозил ему и нецензурно выразился. Также была нажата тревожная кнопка.

В это же время в учреждении проходили занятия, дети были в классах. Учителям дали указание не выпускать учеников в коридоры.

В администрации пояснили, что угрожавший ножом выбежал из школы. Там его задержала полиция. О мотивах нападавшего ничего не известно.

Ранее в Екатеринбурге полицейские задержали подростка, планировавшего нападение на учеников местной школы. У него дома нашли топор и пневматический пистолет.

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