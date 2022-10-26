Вместе с директором Собчак задержан экс-главред Tatler

Портал Baza сообщает, что, помимо коммерческого директора Ксении Собача Кирилла Суханова, был арестован еще один человек, предположительно, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что они проходят по одному уголовному делу.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало о задержании в Москве коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова в рамках уголовного дела. По какой именно статье было возбуждено уголовное дело, не уточнили.

Сама Собчак подтвердила задержание Суханова. Журналистка уточнила, что директора задержали по статье о вымогательстве, что, по ее словам, является «бредом и нонсенсом».

«В чем конкретно обвиняют Романовского и Суханова — пока неизвестно. По нашей информации, недавно они создали новый телеграмм канал, который в последние дни не обновляется», — пишет Baza.