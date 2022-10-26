Обыски проходят в загородном доме Собчак

В загородном доме журналистки и политического деятеля Ксении Собчак проходят обыски. Об этом стало известно в среду, 26 октября.

Фото: roscongress / Елена Разина roscongress / Елена Разина

Оперативники обыскивают дом знаменитости в подмосковном элитном коттеджном поселке «Горки-8», сообщил Telegram-канал «112».

Во вторник, 25 октября, сотрудники правоохранительных органов задержали коммерческого директора известной ведущей, Кирилла Суханова. Он проходит по уголовному делу о вымогательстве.