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55 минут назад

Обыски проходят в загородном доме Собчак

Вечерняя Москва

В загородном доме журналистки и политического деятеля Ксении Собчак проходят обыски. Об этом стало известно в среду, 26 октября.

Обыски проходят в загородном доме Собчак
Фото: roscongress / Елена Разинаroscongress / Елена Разина

Оперативники обыскивают дом знаменитости в подмосковном элитном коттеджном поселке «Горки-8», сообщил Telegram-канал «112».

Во вторник, 25 октября, сотрудники правоохранительных органов задержали коммерческого директора известной ведущей, Кирилла Суханова. Он проходит по уголовному делу о вымогательстве.

В начале октября полиция усмотрела в действиях самой Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела.

Происшествия,Кирилл Суханов,Ксения Собчак,Следственный комитет,
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