Улицы Баку затопило из-за аварии

В Баку прорвало магистральный водопровод, соединяющий центральные водохранилища столицы. Об этом в среду, 26 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Фото: t.me/ru2ch_news t.me/ru2ch_news

— Утром 26 октября произошла авария на магистральном водопроводе, расположенном на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе города Баку, диаметром 1400 миллиметров, соединяющем центральные водохранилища столицы. В результате аварии затопило улицы, — говорится в сообщении.

Руководитель сектора по связям с общественностью ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы добавил, что на место аварии направлены аварийные бригады и спецтехника городского и районного управления водоканала. В связи с произошедшим в Ясамальском и Сабаильском районах Баку частично отключили воду, пишет РИА Новости.