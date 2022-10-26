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1 час назад

Улицы Баку затопило из-за аварии на магистральном водопроводе

Вечерняя Москваиещё 1

В Баку прорвало магистральный водопровод, соединяющий центральные водохранилища столицы. Об этом в среду, 26 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Улицы Баку затопило из-за аварии
Фото: t.me/ru2ch_newst.me/ru2ch_news

— Утром 26 октября произошла авария на магистральном водопроводе, расположенном на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе города Баку, диаметром 1400 миллиметров, соединяющем центральные водохранилища столицы. В результате аварии затопило улицы, — говорится в сообщении.

Руководитель сектора по связям с общественностью ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы добавил, что на место аварии направлены аварийные бригады и спецтехника городского и районного управления водоканала. В связи с произошедшим в Ясамальском и Сабаильском районах Баку частично отключили воду, пишет РИА Новости.

В начале сентябре на Приморский край обрушился тайфун «Хиннамнор». В результате три человека погибли.

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