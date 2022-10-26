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50 минут назад

Взрыв прогремел в жилом доме в Ижевске

Никита Бородкин

В жилом доме в Ижевске взорвался газ. Как рассказал в своем Telegram-канале глава города Олег Бекмеметьев, в результате происшествия пострадал один человек.

В российской многоэтажке прогремел взрыв
Фото: ТАССТАСС

Взрыв произошел ранним утром в квартире на девятом этаже дома на улице Воровского, 156. Ударная волна выбила окна, повредила рамы и двери в подъезде. Жильцов эвакуировали, они находятся в пункте временного размещения.

Что известно о взрыве газа в жилом доме Ногинска

Сейчас на месте работают специалисты, которые обследуют конструкции здания, чтобы определить, могут ли люди вернуться в свои квартиры. По словам Бекмеметьева, этот процесс может занять до 2 суток.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Удмуртии, пострадавший мужчина находится в крайне тяжелом состоянии — он получил ожоги 90% тела. Его доставили в Первую республиканскую клиническую больницу, сейчас за его жизнь борются врачи.

Происшествия,Олег Бекмеметьев,Коммерсант,
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