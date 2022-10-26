В российской многоэтажке прогремел взрыв

В жилом доме в Ижевске взорвался газ. Как рассказал в своем Telegram-канале глава города Олег Бекмеметьев, в результате происшествия пострадал один человек.

Фото: ТАСС ТАСС

Взрыв произошел ранним утром в квартире на девятом этаже дома на улице Воровского, 156. Ударная волна выбила окна, повредила рамы и двери в подъезде. Жильцов эвакуировали, они находятся в пункте временного размещения.

Сейчас на месте работают специалисты, которые обследуют конструкции здания, чтобы определить, могут ли люди вернуться в свои квартиры. По словам Бекмеметьева, этот процесс может занять до 2 суток.