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39 минут назад

Звезде «Дома-2» Руслану Перову грозит до семи лет тюрьмы за драку со стрельбой

Газета.Ru

После массовой драки в центре Санкт-Петербурга в отношении бывшего участника «Дома-2» Руслана Перова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Пятый канал».

Очевидцы утверждают, что Перов грубо приставал к девушкам на Невском проспекте. За них вступились друзья, после чего произошла драка со стрельбой. Теперь шоумену грозит до семи лет тюремного заключения.

Бывший продюсер «Дома-2» рассказала, как телепроект сломал жизнь Берковой

Перов в процессе драки мог выстрелить из травматического пистолета «Оса». Вместе с ним был задержан 33-летний Александр Ким, ранее судимый за вымогательство взятки, он был опрошен в качестве свидетеля.

Происшествия,Видео,Александр Ким,
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