После массовой драки в центре Санкт-Петербурга в отношении бывшего участника «Дома-2» Руслана Перова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Пятый канал».

Очевидцы утверждают, что Перов грубо приставал к девушкам на Невском проспекте. За них вступились друзья, после чего произошла драка со стрельбой. Теперь шоумену грозит до семи лет тюремного заключения.