В Петербурге обрушилась крыша горящего склада

В Петербурге загорелся склад. Крыша горящего здания обрушилась на площади 9 тысяч кв. метров. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок, передает ТАСС.

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Как говорится в сообщении, обрушение кровли произошло на площади 9 тысяч кв. метров. Титенок пояснил, что пожар на первом этаже здания распространился стремительно, так как склад находится на расстоянии от 1 до 1,5 км до водоисточников. О пожаре службам сообщили поздно, так как к моменту прибытия первого пожарного подразделения пламя успело охватить площадь в более 1 тысячи кв. метров.

ТАСС напоминает, что пожар начался накануне вечером на улице Северный проезд, дом 8. Сначала огонь охватил 1 тысячу кв. метров, затем распространился до 6 тысяч кв. метров, потом — 12 тысяч кв. метров. Специалисты присвоили ему повышенный номер опасности. В 00:39 ночи по московскому времени пожар удалось локализовать. В воздухе не зафиксировано превышения ПДК.