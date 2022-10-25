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54 минуты назад

На юго-востоке Петербурга произошел пожар на складе

ТАСС

В поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга на складе произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по городу во вторник.

В Петербурге произошел крупный пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"25 октября в 20:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, д. 8. В здании склада размером 50 на 200 м, высотой 12 м происходит горение. <...> В 21:15 ранг пожара повышен до второго", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших пока не поступали. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

"В 21:34 ранг пожара повышен до №3", - добавили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекли 63 человека личного состава и 15 единиц техники МЧС, а также пожарный поезд.

"К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара. Для тушения пожара задействован пожарный поезд", - уточнили в ведомстве.

Позже появилась информация об увеличении площади пожара до 6 тыс. кв. м.

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