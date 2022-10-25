Коммерческий директор Собчак задержан в Москве

В правоохранительных органах сообщили, что в рамках уголовного дела в Москве был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов . Об этом пишет ТАСС .

По какой статье было возбуждено уголовно дело пока не уточняется.

По словам самой Собчак, Суханов с утра не выходит на связь. Она добавила, что информации о его задержании у нее нет, и она надеется, что произошла какая-то ошибка.