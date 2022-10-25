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4 минуты назад

Коммерческий директор Собчак задержан в Москве

Елена Прошина

В правоохранительных органах сообщили, что в рамках уголовного дела в Москве был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Об этом пишет ТАСС.

Коммерческий директор Собчак задержан в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий», – заявил собеседник агентства.

По какой статье было возбуждено уголовно дело пока не уточняется.

По словам самой Собчак, Суханов с утра не выходит на связь. Она добавила, что информации о его задержании у нее нет, и она надеется, что произошла какая-то ошибка.

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Ранее Собчак прокомментировала эфир телеведущего Владимира Соловьева «Соловьев Live». По её словам, ведущий «одержим бесами».

«Уважаемые читатели и коллеги, мне неиронично кажется, что наш добрый товарищ Соловьев одержим бесами. Нужен отряд экзорцизма, нужна святая вода, не знаю там, осиновый кол про запас. Он в следующее полнолуние покроется шерстью и выпрыгнет на Ленинградку резать кур и автомобилистов», – заявила Собчак.

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