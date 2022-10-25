Коммерческий директор Собчак задержан в Москве

В правоохранительных органах сообщили, что в рамках уголовного дела в Москве был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Об этом пишет ТАСС.
«В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий», – заявил собеседник агентства.
По какой статье было возбуждено уголовно дело пока не уточняется.
По словам самой Собчак, Суханов с утра не выходит на связь. Она добавила, что информации о его задержании у нее нет, и она надеется, что произошла какая-то ошибка.
Ранее Собчак прокомментировала эфир телеведущего Владимира Соловьева «Соловьев Live». По её словам, ведущий «одержим бесами».
«Уважаемые читатели и коллеги, мне неиронично кажется, что наш добрый товарищ Соловьев одержим бесами. Нужен отряд экзорцизма, нужна святая вода, не знаю там, осиновый кол про запас. Он в следующее полнолуние покроется шерстью и выпрыгнет на Ленинградку резать кур и автомобилистов», – заявила Собчак.