Коммерческий директор Собчак задержан в Москве

Ранее Собчак прокомментировала информацию о задержании Суханова. По ее словам, он не выходил на связь с утра. При этом подтвержденной информации о его задержании у нее не было. Журналистка отметила, что если слух о задержании подтвердится, то такое могло произойти лишь по ошибке.