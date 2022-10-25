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36 минут назад

ТАСС: коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве

Газета.Ru

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник правоохранительных органах.

Коммерческий директор Собчак задержан в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий», — сказал собеседник агентства.

При этом правоохранитель не раскрыл, по какой статье возбуждено уголовно дело.

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Ранее Собчак прокомментировала информацию о задержании Суханова. По ее словам, он не выходил на связь с утра. При этом подтвержденной информации о его задержании у нее не было. Журналистка отметила, что если слух о задержании подтвердится, то такое могло произойти лишь по ошибке.

До этого в Telegram-канале Varlamov News появилась информация о том, что Суханова задержали в Москве в ночь на 25 октября. Отмечалось, что в отношении него, предположительно, возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Кирилл Суханов,Ксения Собчак,
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