Россиянин погиб из-за гнилой трубы в туалете

Житель Комсомольска-на-Амуре погиб от разорвавшейся трубы с горячей водой в туалете. Инцидент произошел по вине управляющей компании, которая вовремя не заменила прогнившие коммуникации, пишет KP.RU.

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash Giorgio Trovato / Unsplash

Речь идет об аварии в десятиэтажном доме 1989 года постройки на Зейской улице. Впервые заявку о прорыве трубы горячего водоснабжения в одной из квартир управляющая компания (УК) получила 7 декабря. По словам старшего помощника прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Анны Исаевой, коммунальщики прибыли на место аварии спустя день. Тогда управляющая компания поручила заменить часть трубы, стояка в туалете, несмотря на то, что его износ составил более 30 процентов.

При этом 49-летняя инженер технического надзора управляющей компании лично не посещала место аварии, чтобы установить объем работ для обеспечения безопасности жильцов. Отмечается, что стояк установили, но из-за большого поражения ржавчиной требовалась полная замена трубы.

В новогоднюю ночь произошел еще один прорыв горячей воды на стыке вентиля. В момент аварии в туалете находился 49-летний житель квартиры. Мужчина получил термический ожог более 80 процентов тела, от полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Обвинение по уголовному делу по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека» выдвинули в адрес не проследившей за выполнением работ сотрудницы управляющей компании. Женщина свою вину не признает и отказывается давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.