Мужчина избил женщину и отобрал у нее сумку на западе Москвы

Мужчина избил женщину и отобрал у нее сумку на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 27 октября.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По его словам, злоумышленник подошел к 30-летней москвичке на улице, стал угрожать ей и требовать отдать ему деньги. После этого мужчина начал вырывать у пострадавшей сумку из рук. Женщина постаралась удержать имущество и сопротивляться, а также позвонить в полицию. После этого злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую и отобрал сумку. Однако, увидев приближающийся наряд полиции, выбросил ее и скрылся.

Преступник успел похитить 25 тысяч рублей. Женщина в результате нападения обратилась за медицинской помощью с множественными ушибами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали по горячим следам на Молдавской улице. Им оказался 38-летний приезжий. Фигурант заключен под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям.