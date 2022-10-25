13-летний россиянин выпал из электрички и погиб

В Подмосковье 13-летний подросток выпал из электрички на полном ходу и погиб. Об этом во вторник, 25 октября, сообщает MK.RU.

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По данным издания, трагедия произошла в районе станции Коренево. Два друга 13 и 14 лет ехали в электричке в сторону Москвы по Казанскому направлению. Один из них предложил пойти в кабину машиниста и открыть ее с помощью универсального ключа, который оказался у него с собой.

Подростки прошли до кабины, находящейся в хвостовой части электрички, открыли ее, зашли и заперлись изнутри. Затем они услышали стук, из-за чего 13-летний россиянин испугался и, по словам его друга, выпал из боковой двери электропоезда.

14-летний мальчик дождался остановки электрички и побежал к другу, однако тот был без сознания. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть подростка.