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1 час назад

Застрелившего из ружья двоих знакомых россиянина арестовали

Lenta.ru

В Орехово-Зуево суд поместил в СИЗО 37-летнего местного жителя, застрелившего в дачном поселке во время пьяной ссоры двоих знакомых. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Застрелившего из ружья двоих знакомых россиянина арестовали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Арестованному россиянину предъявлено обвинение части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, в ночь на 22 октября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с двумя друзьями. В ходе конфликта мужчина взял охотничье ружье и застрелил собутыльников. После чего он вызвал правоохранительные органы на место преступления и сдался.

Стрельба произошла в СНТ «Меланжист».

Происшествия,Следственный комитет,
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