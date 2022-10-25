Застрелившего из ружья двоих знакомых россиянина арестовали

В Орехово-Зуево суд поместил в СИЗО 37-летнего местного жителя, застрелившего в дачном поселке во время пьяной ссоры двоих знакомых. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

По данным ведомства, в ночь на 22 октября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с двумя друзьями. В ходе конфликта мужчина взял охотничье ружье и застрелил собутыльников. После чего он вызвал правоохранительные органы на место преступления и сдался.