Застрелившего из ружья двоих знакомых россиянина арестовали

В Орехово-Зуево суд поместил в СИЗО 37-летнего местного жителя, застрелившего в дачном поселке во время пьяной ссоры двоих знакомых. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).
Арестованному россиянину предъявлено обвинение части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.
По данным ведомства, в ночь на 22 октября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с двумя друзьями. В ходе конфликта мужчина взял охотничье ружье и застрелил собутыльников. После чего он вызвал правоохранительные органы на место преступления и сдался.
Стрельба произошла в СНТ «Меланжист».