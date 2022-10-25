В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
15 минут назад

ФСБ задержала российского студента за подготовку атаки на его бывшую школу

Lenta.ru

В Ульяновске арестовали студента колледжа по обвинению в подготовке массового расстрела в бывшей школе, ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. Об этом во вторник, 25 октября, сообщило издание 73online.ru.

ФСБ задержала студента за подготовку атаки на его бывшую школу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Молодого человека подозревают в попытке совершить преступление по части 3 статьи 30 и пунктам «а», «в» и «е» части 2 статьи 105 («Приготовление к убийству малолетних опасным способом»), части 1 статьи 205.2 («Незаконное хранение оружия или боеприпасов») и части 1 статьи 222 («Оправдание террористической деятельности») УК РФ.

По данным следствия, о своих планах напасть на школу, в которой ранее учился, студент проболтался одногруппникам. 21 октября его задержали силовики, а уже на следующий день в Ленинском районном суде ему избрали меру пресечения — студента на два месяца отправили под стражу.

При обыске у подозреваемого нашли патроны к пистолету Макарова, план учреждения и инструкции по изготовлению коктейлей Молотова. Оружия у студента обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Екатеринбурге 14-летнего подростка за подготовку атаки на школу.

Происшествия,ФСБ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители