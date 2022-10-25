ФСБ задержала студента за подготовку атаки на его бывшую школу

В Ульяновске арестовали студента колледжа по обвинению в подготовке массового расстрела в бывшей школе, ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. Об этом во вторник, 25 октября, сообщило издание 73online.ru.

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Молодого человека подозревают в попытке совершить преступление по части 3 статьи 30 и пунктам «а», «в» и «е» части 2 статьи 105 («Приготовление к убийству малолетних опасным способом»), части 1 статьи 205.2 («Незаконное хранение оружия или боеприпасов») и части 1 статьи 222 («Оправдание террористической деятельности») УК РФ.

По данным следствия, о своих планах напасть на школу, в которой ранее учился, студент проболтался одногруппникам. 21 октября его задержали силовики, а уже на следующий день в Ленинском районном суде ему избрали меру пресечения — студента на два месяца отправили под стражу.

При обыске у подозреваемого нашли патроны к пистолету Макарова, план учреждения и инструкции по изготовлению коктейлей Молотова. Оружия у студента обнаружено не было.