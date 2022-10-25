В Москве тело кинолога нашли в квартире с 20 собаками

В Москве нашли тело 59-летней местной жительницы, работавшей директором кинологического клуба. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в одном из домов на улице Петра Романова. В квартире находилось 20 собак. На лице женщины криминалисты заметили множество ран, в том числе и от укусов.

По предварительным данным, москвичка умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности.