Песня Oxxxymiron "Последний звонок" признана экстремистской

Замоскворецкий суд Москвы признал текст песни российского рэпера Oxxxymiron (признан в РФ иностранным агентом) «Последний звонок» экстремистским. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По мнению прокуратуры, в песне можно найти «признаки публичного оправдания терроризма», а также «пропаганда идей терроризма».

«Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю», – заявила делегат истца.

При этом сам Oxxxymiron, как и его представитель, на заседание не пришли.

Как сообщает столичная прокуратура, после психолого-лингвистического исследования песни выяснилось, что «в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».