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13 минут назад

Песня Oxxxymiron "Последний звонок" признана экстремистской

Елена Прошина

Замоскворецкий суд Москвы признал текст песни российского рэпера Oxxxymiron (признан в РФ иностранным агентом) «Последний звонок» экстремистским. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песня Oxxxymiron "Последний звонок" признана экстремистской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению прокуратуры, в песне можно найти «признаки публичного оправдания терроризма», а также «пропаганда идей терроризма».

«Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю», – заявила делегат истца.

При этом сам Oxxxymiron, как и его представитель, на заседание не пришли.

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Как сообщает столичная прокуратура, после психолого-лингвистического исследования песни выяснилось, что «в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

8 октября Министерство юстиции России включило Oxxxymiron в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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