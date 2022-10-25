В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
50 минут назад

Баскетболистке Грайнер отказались снизить срок за контрабанду наркотиков

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Московский областной суд оставил без изменения и признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер в 9 лет колонии за контрабанду гашишного масла.

Грайнер отказались снизить срок за контрабанду наркотиков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Апелляцию спортсменки не удовлетворили.

Согласно решению судьи Елены Воронцовой, Грайнер изменили приговор только в части срока нахождения в СИЗО – как день за полтора.

Баскетболистка участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО «Новое Гришино» в Московской области. В последнем слове она заявила, что 9 лет колонии – слишком большой срок, и люди, которые совершают более тяжкие преступления, получают меньше, чем она, передает РИА «Новости».

Происшествия,Бриттни Грайнер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители