Грайнер отказались снизить срок за контрабанду наркотиков

Московский областной суд оставил без изменения и признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер в 9 лет колонии за контрабанду гашишного масла.

Согласно решению судьи Елены Воронцовой, Грайнер изменили приговор только в части срока нахождения в СИЗО – как день за полтора.

Баскетболистка участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО «Новое Гришино» в Московской области. В последнем слове она заявила, что 9 лет колонии – слишком большой срок, и люди, которые совершают более тяжкие преступления, получают меньше, чем она, передает РИА «Новости».