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10 минут назад

Рядом с овощехранилищем российской колонии нашли человеческие останки

Lenta.ru

В Туле местные жители обнаружили скелет человека на участке, где располагается овощехранилище исправительной колонии №2. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитет России (СКР) Татьяна Грызлова.

Рядом с овощехранилищем колонии нашли человеческие останки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Останки мужчины средних лет нашли 21 октября возле овощехранилища ИК-2, которое находится на открытой территории. Личность погибшего пока не установлена.

Тела пожилой женщины и ее сына нашли на юго-западе Москвы

Следственный комитет начал процессуальную проверку, в ходе которой будет установлена дата и причина смерти. В управлении СКР по Тульской области считают, что смерть носит некриминальный характер.

24 октября сообщалось, что в Челябинской области нашли скелет пропавшей глухонемой девушки, которую разыскивали с конца июня.

Происшествия,Следственный комитет,
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