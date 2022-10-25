Рядом с овощехранилищем колонии нашли человеческие останки

В Туле местные жители обнаружили скелет человека на участке, где располагается овощехранилище исправительной колонии №2. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитет России (СКР) Татьяна Грызлова.

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Останки мужчины средних лет нашли 21 октября возле овощехранилища ИК-2, которое находится на открытой территории. Личность погибшего пока не установлена.

Следственный комитет начал процессуальную проверку, в ходе которой будет установлена дата и причина смерти. В управлении СКР по Тульской области считают, что смерть носит некриминальный характер.