В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Россиянка с ребенком избили инвалида до сотрясения мозга

Lenta.ru

В Первомайском районе Новосибирска школьник вместе с матерью избили 33-летнего инвалида из-за личной неприязни. Об этом пострадавший рассказал KP.RU.

Россиянка с ребенком избили инвалида до сотрясения мозга
Фото:  Станислав Трифонов / «Лента.ру» Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Из-за нападения матери с ребенком у мужчины было окровавлено лицо, врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Пострадавший написал заявление в полицию. Он утверждает, что школьник оскорбляет его в социальных сетях и натравливает на него других детей.

«Я мало что помню, потому что меня ударили по голове и я потерял сознание на пару минут. Знаю, что этот школьник позвонил своей маме, и она тоже прибежала бить меня вместе с ним», — вспомнил россиянин.

Мать школьника, в свою очередь, объяснила случившееся тем, что мужчина с инвалидностью писал ее ребенку, что надругается над ним. Также, по словам женщины, он не раз караулил мальчика у школы.

Ранее в городе Урень Нижегородской области двое подростков жестоко избили инвалида. По словам местных жителей, сами школьники из обеспеченных и благополучных семей.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители