Россиянка с ребенком избили инвалида до сотрясения мозга

В Первомайском районе Новосибирска школьник вместе с матерью избили 33-летнего инвалида из-за личной неприязни. Об этом пострадавший рассказал KP.RU.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру» Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Из-за нападения матери с ребенком у мужчины было окровавлено лицо, врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Пострадавший написал заявление в полицию. Он утверждает, что школьник оскорбляет его в социальных сетях и натравливает на него других детей.

«Я мало что помню, потому что меня ударили по голове и я потерял сознание на пару минут. Знаю, что этот школьник позвонил своей маме, и она тоже прибежала бить меня вместе с ним», — вспомнил россиянин.

Мать школьника, в свою очередь, объяснила случившееся тем, что мужчина с инвалидностью писал ее ребенку, что надругается над ним. Также, по словам женщины, он не раз караулил мальчика у школы.