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12 минут назад

В Волгограде в результате взрыва на заводе погиб один человек

ТАССиещё 1

Один человек погиб и один пострадал, по предварительным данным, в результате взрыва на заводе в Волгограде. Об этом ТАСС во вторник сообщили в штабе ГО Красноармейского района Волгограда.

При взрыве на заводе в Волгограде погиб человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть информация, но пока еще непроверенная. Один погибший и один пострадавший. [Взорвался] порошок алюминия, взрыв произошел", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 13:32 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. "В здании цеха по производству алюминиевых радиаторов горела алюминиевая пыль на площади 40 кв. м. На месте работают пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Происшествия,МЧС России,
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