При взрыве на заводе в Волгограде погиб человек

Один человек погиб и один пострадал, по предварительным данным, в результате взрыва на заводе в Волгограде . Об этом ТАСС во вторник сообщили в штабе ГО Красноармейского района Волгограда.

"Есть информация, но пока еще непроверенная. Один погибший и один пострадавший. [Взорвался] порошок алюминия, взрыв произошел", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 13:32 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. "В здании цеха по производству алюминиевых радиаторов горела алюминиевая пыль на площади 40 кв. м. На месте работают пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.