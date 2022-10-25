Экс-участник «Дома-2» оказался замешан в драке со стрельбой

Сотрудники полиции задержали бывшего участника «Дома-2» Руслана Перова после драки со стрельбой у «Невского центра» в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», по предварительной информации, он открыл огонь из травматического оружия.

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Инцидент произошел 23 октября около 23:00 мск. По предварительной информации, двое молодых людей оказывали грубые знаки внимания девушкам-подросткам, что не понравилось их друзьям. Произошла потасовка, в ходе которой один из пристававших мужчин достал оружие и выстрелил, чтобы отбиться от заступников.

После инцидента никто из участников не обратился в полицию — о происшествии правоохранители узнали из социальных сетей и СМИ. Менее чем через сутки сотрудники уголовного розыска нашли троих человек, причастных к потасовке. Двое из них находятся в статусе свидетелей, а 30-летнего Перова задержали на двое суток. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».