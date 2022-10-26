Криминальный авторитет задержан за убийство 19-летней давности

В Новосибирске полицейские задержали криминального авторитета, который был ключевым фигурантом дела о заказном убийстве бизнесмена из Иркутской области в 2003 году. Об этом в среду, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

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Его этапировали в Иркутск и поместили в СИЗО-1. Следователи предъявили задержанному обвинение по статье о подстрекательстве к совершению убийства организованной группой по найму, сопряженного с бандитизмом.

По данным полиции, 19 лет назад мужчина обратился к подконтрольным ему главарям банды из Братска и попросил их за деньги убить директора предприятия. Как уточняет региональное управление Следственного комитета России (СКР), речь шла об устранении руководителя компании «Трансстройавтоматика». Изначально авторитет договорился с лидерами банды Евгением Ярцевым и Владимиром Пинигиным, а те передали задание банде под руководством Сергея Устюжанина.

В течение двух месяцев преступники готовились к преступлению и изучали сведения о личности жертвы. 13 ноября 2003 года в Свердловском районе Иркутска они застрелили бизнесмена из обреза ружья.

После этого подельники скрылись с места преступления, однако позже были задержаны. В 2010 году исполнители и главари банд Пинигин, Ярцев и Устюжанин были приговорены к длительным срокам. При этом заказчик убийства остался на свободе и был объявлен в федеральный розыск.