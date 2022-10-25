Московские полицейские задержали устроивших массовую драку рабочих

В Москве полицейские задержали не менее 28 мигрантов, устроивших массовую драку на стройке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру» Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По данным агентства, драка произошла на юго-западе столицы на Мичуринском проспекте. Правоохранители составили протоколы по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Отмечается, что задержанные — граждане Узбекистана, Таджикистана, Турции и России.