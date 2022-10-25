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26 минут назад

СБУ задержала блогеров из "пророссийского подполья" Николаева

Газета.Ru

СБУ задержала двоих блогеров, которые «позиционировали себя как пророссийское подполье Николаева». Об этом сообщает портал «Страна.ua».

СБУ задержала блогеров из "пророссийского подполья" Николаева
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«В своих материалах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации. Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за «блогеров», якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в Николаевской области», — говорится в сообщении. В СБУ утверждают, что «связными» задержанных были сотрудники агентства РИА Новости.

Члены подполья также якобы собирали информацию о передвижении войск и передавали россиянам сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов областного центра. Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Ранее сообщалось, что один из активистов подполья Николаева заявил о получении оружия и патрон от своих сторонников из числа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Происшествия,В мире,СБУ,
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