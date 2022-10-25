СБУ задержала блогеров из "пророссийского подполья" Николаева

«В своих материалах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации. Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за «блогеров», якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в Николаевской области», — говорится в сообщении. В СБУ утверждают, что «связными» задержанных были сотрудники агентства РИА Новости.