Три собаки вырвались из вольера и загрызли россиянку

Крупные собаки вырвались из вольера и загрызли 64-летнюю женщину во дворе дома в селе Хойтобэе в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по республике.

Фото: СК РФ СК РФ

По данным следствия, погибшая приехала к пожилой родственнице, которая проживала вместе со своим сыном, 20 октября. Три беспородные крупные собаки, которые находились в вольере, агрессивно реагировали на женщину. Несмотря на это, хозяин животных не предпринял необходимых мер, чтобы избежать их нападения.

Ночью 23 октября погибшая вышла во двор, а собаки вырвались из вольера и напали на нее. В результате женщина скончалась на месте от многочисленных рваных ран головы и конечностей. Тело 64-летней родственницы обнаружили под утро.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз", – говорится в сообщении.