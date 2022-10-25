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57 минут назад

Ливень затопил улицы Батуми и других грузинских городов

Газета.Ru

Сильные дожди вызвали наводнение в черноморском крае Аджария, затопив города Батуми и Кобулети, а также поселок Махинджаури, сообщает "Sputnik Грузия".

В результате обильных дождей затопленными оказались улицы, дороги, нижние этажи домов, в Батуми засорились сточные каналы, там начались активные очистительные работы.Из-за непогоды пострадали и жители Махинджаури, в котором некоторое время было парализовано автомобильное движение.

В курортном городке Кобулети уровень воды достиг высоты дверей машин, их владельцам пришлось забраться на крышу своих авто и ожидать помощи там.

Ранее сообщалось, что в Сочи после сильных дождей резко поднялся уровень воды в реках Буу и Лоо. В результате движение на федеральной трассе А-147 было ограничено, пришлось отменить и первую гонку "Формулы-2".

Очевидцы публиковали видео, на которых видно погруженные под воду автомобили.

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