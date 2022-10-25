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1 час назад

Песня Oxxxymiron "Последний звонок" признана экстремистской

Газета.Ruиещё 2

Замоскворецкий суд Москвы признал песню рэпера Oxxxymiron (Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом), настоящее имя Мирон Федоров) «Последний звонок» экстремистской, передает РИА Новости.

Песня Oxxxymiron "Последний звонок" признана экстремистской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что в ходе судебного заседания прокурор попросила признать текст «Последнего звонка» экстремистским, направить решение суда в Минюст для включения песни в список экстремистских материалов. Кроме того, прокурор попросила о направлении решения суда в Роскомнадзор для ограничения доступа к композиции.

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В московской прокуратуре нашли в песне «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганду идей терроризма, оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

«Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю», — заверила представитель истца.

Рэпер и его представитель не присутствовали на суде — повестку в суд они не получали. Сам рэпер или его представитель на заседание не явились. По сведениям суда, повестка была отправлена надлежащим образом, но не получена ответчиком.

Отмечается, что видеоролики с треком, о котором шла речь в иске, размещены в свободном доступе в социальных сетях и на видеохостинге.

Oxxxymiron в начале октября был включен Министерством юстиции в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Происшествия,Мирон Федоров,Роскомнадзор,
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