В Мелитополе раскрыли подробности взрыва у здания телекомпании

Стали известны подробности взрыва, который прогремел в Мелитополе утром 25 октября. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городских структурах, возле офиса местной телекомпании «ЗаТВ» подорвали автомобиль.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что произошедшее квалифицируется как теракт. Взрывная волна повредила фасад и окна здания. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Как пишет ТАСС, член Общественной палаты Александр Малькевич рассказал, в результате происшествия пострадали пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга «ЗаМедиа». Мощность взрыва составляла 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте.

Напомним, что это не первый взрыв в Мелитополе за последнее время. 12 октября взрывное устройство сработало у главного входа в центральной рынок города. Инцидент произошел незадолго до его открытия — никто не пострадал, но осколки посекли одну из торговых точек.