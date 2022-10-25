В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
14 минут назад

В Мелитополе раскрыли подробности взрыва у здания телекомпании

Никита Бородкин

Стали известны подробности взрыва, который прогремел в Мелитополе утром 25 октября. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городских структурах, возле офиса местной телекомпании «ЗаТВ» подорвали автомобиль.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что произошедшее квалифицируется как теракт. Взрывная волна повредила фасад и окна здания. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Как пишет ТАСС, член Общественной палаты Александр Малькевич рассказал, в результате происшествия пострадали пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга «ЗаМедиа». Мощность взрыва составляла 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте.

В Мелитополе прогремел мощный взрыв

Напомним, что это не первый взрыв в Мелитополе за последнее время. 12 октября взрывное устройство сработало у главного входа в центральной рынок города. Инцидент произошел незадолго до его открытия — никто не пострадал, но осколки посекли одну из торговых точек.

25 сентября в городе взорвался автомобиль — по информации местных властей, в нем находился мужчина, у которого нашли приписное свидетельство Вооруженных сил Украины. Погибший мог быть диверсантом, который готовил теракт и умер в результате неосторожного обращения с взрывным устройством.

Происшествия,Видео,Владимир Рогов,Александр Малькевич,Общественная палата России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители