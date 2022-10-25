Пьяный украинец протаранил на автомобиле дом британки

Выходец с Украины в состоянии алкогольного опьянения протаранил на спортивном автомобиле дом жительницы британского Стокпорта. Свой поступок, как сообщает издание Manchester Evening News, нарушитель объяснил конфликтом у себя на родине.

В статье указывается, что нетрезвым водителем, совершившим грубое правонарушение, оказался 58-летний Иван Клюка. Украинский лихач, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в четыре раза превысил скоростное ограничение, добавили в издании. Потеряв управление над своим транспортным средством, он врезался в дом британки.

Как сообщило Manchester Evening News, в результате ДТП строению был нанесен ущерб на сумму около 120 тысяч фунтов (около восьми миллионов рублей).

В ходе следствия было выяснено, что перед тем, как сесть за руль, украинец выпил несколько бутылок водки. В результате проведенной судмедэкспертизы в крови Клюки было выявлено 150 микрограммов алкоголя при допустимом пределе в 35. В транспортном средстве сотрудниками полиции были найдены восемь бутылок спиртного.

По версии защитника украинского нарушителя Эммы Эмблтон, ее подопечный страдал от алкогольной зависимости, которая якобы "резко обострилась" после начала военной спецоперации на Украине.

"Он пил, чтобы облегчить реальность", - рассказала адвокат.

В издании также рассказали, что в апреле текущего года Иван Клюка из-за проблем со спиртным уже съехал из своего дома, где он проживал вместе с женой и двумя детьми.