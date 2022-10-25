В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
58 минут назад

Пьяный украинец протаранил на спортивном автомобиле дом британки из-за конфликта на Украине

Российская Газета

Выходец с Украины в состоянии алкогольного опьянения протаранил на спортивном автомобиле дом жительницы британского Стокпорта. Свой поступок, как сообщает издание Manchester Evening News, нарушитель объяснил конфликтом у себя на родине.

Пьяный украинец протаранил на автомобиле дом британки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В статье указывается, что нетрезвым водителем, совершившим грубое правонарушение, оказался 58-летний Иван Клюка. Украинский лихач, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в четыре раза превысил скоростное ограничение, добавили в издании. Потеряв управление над своим транспортным средством, он врезался в дом британки.

Как сообщило Manchester Evening News, в результате ДТП строению был нанесен ущерб на сумму около 120 тысяч фунтов (около восьми миллионов рублей).

В ходе следствия было выяснено, что перед тем, как сесть за руль, украинец выпил несколько бутылок водки. В результате проведенной судмедэкспертизы в крови Клюки было выявлено 150 микрограммов алкоголя при допустимом пределе в 35. В транспортном средстве сотрудниками полиции были найдены восемь бутылок спиртного.

По версии защитника украинского нарушителя Эммы Эмблтон, ее подопечный страдал от алкогольной зависимости, которая якобы "резко обострилась" после начала военной спецоперации на Украине.

"Он пил, чтобы облегчить реальность", - рассказала адвокат.

В издании также рассказали, что в апреле текущего года Иван Клюка из-за проблем со спиртным уже съехал из своего дома, где он проживал вместе с женой и двумя детьми.

Украинец признал свою вину в произошедшем, суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы условно, также он должен будет отработать 250 часов на неоплачиваемой работе, пройти программу по отказу от алкоголя. Кроме того, мужчину лишили права в ближайшие три года на управление автомобилем.

Происшествия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители