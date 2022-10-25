Самолет Петербург–Фергана совершил экстренную посадку

Пассажирский самолет, летевший по маршруту Санкт-Петербург — Фергана, совершил экстренную посадку из-за плохих погодных условий. Об этом во вторник, 25 октября, сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что командир воздушного судна авиакомпании Uzbekistan Airways принял решение уйти на аэродром в Намангане на востоке Узбекистана из-за тумана. Посадка прошла в штатном режиме.

«Рейс HY-636 авиакомпании Uzbekistan Airways Санкт-Петербург — Фергана из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Намангане в 8:00 (6:00 мск)», — заявил представитель Uzbekistan Airports.

В настоящее время пассажиры находятся в терминале вылета, их планируется доставить до пункта назначения на автобусах — расстояние между Наманганом и Ферганой — около 130 километров.