В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Летевший из Петербурга в Фергану самолет совершил экстренную посадку

Lenta.ruиещё 5

Пассажирский самолет, летевший по маршруту Санкт-ПетербургФергана, совершил экстренную посадку из-за плохих погодных условий. Об этом во вторник, 25 октября, сообщает РИА Новости.

Самолет Петербург–Фергана совершил экстренную посадку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что командир воздушного судна авиакомпании Uzbekistan Airways принял решение уйти на аэродром в Намангане на востоке Узбекистана из-за тумана. Посадка прошла в штатном режиме.

«Рейс HY-636 авиакомпании Uzbekistan Airways Санкт-Петербург — Фергана из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Намангане в 8:00 (6:00 мск)», — заявил представитель Uzbekistan Airports.

В настоящее время пассажиры находятся в терминале вылета, их планируется доставить до пункта назначения на автобусах — расстояние между Наманганом и Ферганой — около 130 километров.

Ранее сообщалось, что пилот российской авиакомпании «Икар» скончался на борту лайнера, следующего по маршруту Новокузнецк — Санкт-Петербург. Управление воздушным судном было передано второму пилоту, который совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители