В Финском заливе зафиксировали 4 непонятных сейсмособытия

В Финском заливе специалисты зафиксировали четыре сейсмособытия неясного происхождения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные финского Сейсмологического института.

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Отмечается, что события произошли 20 и 21 октября в российских территориальных водах примерно в 40 км к юго-западу от Выборга.

По данным агентства, в этом районе проходит одна из ниток российского экспортного газопровода «Северный поток».

Сейсмособытия, предположительно взрывы, происходили с 12.35 до 18.32 мск. Их магнитуда составила от 1,4 до 2,0.