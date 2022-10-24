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13 минут назад

В Финском заливе зафиксировали четыре сейсмособытия неясного происхождения

Илья Родин

В Финском заливе специалисты зафиксировали четыре сейсмособытия неясного происхождения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные финского Сейсмологического института.

В Финском заливе зафиксировали 4 непонятных сейсмособытия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что события произошли 20 и 21 октября в российских территориальных водах примерно в 40 км к юго-западу от Выборга.

По данным агентства, в этом районе проходит одна из ниток российского экспортного газопровода «Северный поток».

Сейсмособытия, предположительно взрывы, происходили с 12.35 до 18.32 мск. Их магнитуда составила от 1,4 до 2,0.

Сейсмолог Яри Корстрем пояснил, что такая магнитуда наблюдается при взрывах 50-100 кг взрывчатки. Он подчеркнул, что отказывается «строить догадки о причинах случившегося».

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