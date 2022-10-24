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27 минут назад

Российский полицейский погиб во время охоты в лесу

Lenta.ru

Под Тюменью сотрудник экспертно-криминалистического центра областного УМВД погиб во время охоты в лесу. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает издание 72.ru со ссылкой на источник.

Российский полицейский погиб во время охоты в лесу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что полицейский отправился на охоту вместе с коллегой и его отцом. В какой-то момент мужчина отошел в лес, после чего его знакомые услышали выстрелы, уточняет URA.RU.

Когда они нашли его, мужчина уже скончался. При этом сейчас правоохранители проверяют версию о том, что сотрудника МВД мог убить его коллега.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

6 октября сообщалось, что подполковник МВД России погиб во время катания на квадроцикле в парке.

Происшествия,МВД России,
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