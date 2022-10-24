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11 минут назад

В результате стрельбы в школе в США погибли три человека

ТАСС

По меньшей мере три человека погибли, еще восемь пострадали в результате стрельбы, произошедшей в школе в городе Сент-Луис (штат Миссури). Об этом в понедельник сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

В результате стрельбы в школе в США погибли три человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее данным, восемь пострадавших, в том числе два ученика, были доставлены в местную больницу.

Как сообщает телеканал, подозреваемый в нападении на школу был убит в ходе перестрелки с полицией.

Мотивы преступника на данный момент не установлены. Полиция ведет расследование произошедшего.

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