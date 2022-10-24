В Москве 46-летний мужчина внезапно «воскрес», когда сотрудники полиции приступили к оформлению его бездыханного тела. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что тело мужчины располагалось на скамейке. Проходившие мимо жители предположили, что он скончался и вызвали экстренные службы.

Приехавшие по вызову медики провели наружный осмотр «покойника» и констатировали смерть. После чего накрыли его черным пакетом для последующего вывоза в морг.

Полицейские признали вердикт сотрудников скорой помощи и приступили к оформлению необходимых документов.