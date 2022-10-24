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1 час назад

Признанный мертвым мужчина ожил при оформлении полицией в Москве

Елена Прошина

В Москве 46-летний мужчина внезапно «воскрес», когда сотрудники полиции приступили к оформлению его бездыханного тела. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что тело мужчины располагалось на скамейке. Проходившие мимо жители предположили, что он скончался и вызвали экстренные службы.

Приехавшие по вызову медики провели наружный осмотр «покойника» и констатировали смерть. После чего накрыли его черным пакетом для последующего вывоза в морг.

Полицейские признали вердикт сотрудников скорой помощи и приступили к оформлению необходимых документов.

Внезапно тело свалилось с лавки и поднялось. Выяснилось, что мужчина все же жив. Он сбросил с себя пакет и покинул место происшествия.

Происшествия,Видео,
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