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19 минут назад

Вооруженного мужчину задержали в военкомате в Петербурге

Елена Прошина

Росгвардейцы и полицейские задержали в военкомате Красногвардейского района Санкт-Петербурга вооруженного мужчину, он был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии региона.

Вооруженного мужчину задержали в военкомате в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что мужчина в нетрезвом виде пришел с травматическим оружием в отдел военного комиссариата на Республиканской улице. Он не использовал пистолет, а лишь демонстрировал его. При появлении на месте сотрудников Росгвардии и правоохранителей он бросил оружие на пол. Пистолет сразу же изъяли и отправили на экспертизу. Самого мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Там удалось установить, что 36-летний россиянин ранее уже привлекался за мелкое хулиганство. Также оказалось, что пистолет принадлежит сожительнице мужчины. Ее привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.

Происшествия,Росгвардия,
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