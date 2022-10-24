Вооруженного мужчину задержали в военкомате в Петербурге

Росгвардейцы и полицейские задержали в военкомате Красногвардейского района Санкт-Петербурга вооруженного мужчину, он был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии региона.

Отмечается, что мужчина в нетрезвом виде пришел с травматическим оружием в отдел военного комиссариата на Республиканской улице. Он не использовал пистолет, а лишь демонстрировал его. При появлении на месте сотрудников Росгвардии и правоохранителей он бросил оружие на пол. Пистолет сразу же изъяли и отправили на экспертизу. Самого мужчину задержали и доставили в отдел полиции.