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17 минут назад

Россиянин задушил жену ремнем и завернул ее тело в ковер

Lenta.ru

Во Владимирской области задержали 58-летнего местного жителя, который во время ссоры задушил свою жену и спрятал ее тело: завернул в ковер и опустил в погреб заброшенного сарая. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин задушил жену ремнем и завернул ее тело в ковер
Фото: 

По версии следствия, 19 октября за распитием спиртного между супругами произошла ссора. Мужчина стал душить жену ремнем, в результате чего она умерла. Чтобы скрыть следы преступления, россиянин завернул тело погибшей в ковер и спрятал в погребе заброшенного сарая.

Когда женщину стали искать, супруг сам во всем признался и показал, где оставил труп. Теперь мужчина обвиняется в преступлении по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса России. Свою вину он признал.

21 октября сообщалось, что в Томске мужчина убил сожительницу, залил ее тело бетоном и заявил в полицию о ее пропаже.

Следственный комитет,
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