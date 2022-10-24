Из миланского музея украли портрет физика Алессандро Вольты

Сотрудники миланского музея Перманенте, где проходит выставка антиквариата, обнаружили пропажу портрета итальянского ученого Алессандро Вольты. Об этом сообщил в понедельник новостной портал ComoZero.

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Стоимость картины, написанной в 1840 году художником Габриэле Роттини, эксперты оценивают в €20 тыс. Полиция осмотрела место происшествия и уже идентифицировала всех посетителей, побывавших накануне на выставке, но установить личность преступника и местоположение экспоната пока не удалось.