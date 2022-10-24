В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
8 минут назад

TV2: полиция Норвегии задержала двоих россиян за съемку военных объектов

Газета.Ru

Полиция норвежской провинции Нурланн задержала двух граждан России за съемку военных объектов, но они не признают вину. Об этом сообщает TV2.

В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Два гражданина России задержаны полицейскими в Нурланне. По данным наших источников, они подозреваются в том, что вели съемку военных объектов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские граждане были задержаны 22 октября. Вопрос об избрании меры пресечения должен быть рассмотрен 24 октября.

Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии за запуск беспилотника

При этом задержанные россияне заявляют, что приехали в страну в туристических целях, и не признают вину. Кроме того, полиция не уточняет, какие именно объекты они снимали на камеру.

Также, по информации телекомпании, за последние две недели на севере Норвегии были задержаны семь граждан РФ с дронами, четырех освободили после нескольких дней ареста.

22 октября газета Bergens Tidende также сообщала о задержании россиянина за использование беспилотника.

После начала специальной военной операции России на Украине власти Норвегии ввели запрет на использование гражданами России беспилотников.

Происшествия,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители