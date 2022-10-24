Неизвестный с ножом ворвался в российскую школу

В одну из школ в Пермском крае пытался проникнуть неизвестный молодой человек с ножом. Однако он был задержан сотрудниками Росгвардии, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Сегодня в 10.35 (8.35 мск) неизвестный молодой человек с ножом пытался проникнуть в здание школы №4. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе администрации Чайковского городского округа.

Как уточнили в администрации, центральная дверь школы была закрыта. Агрессивно настроенный молодой человек какое-то время пинал дверь, а потом обошел здание, повредил запасной выход и вошел в школу. Там он сразу был задержан сотрудниками Росгвардии.

«Их вызвал охранник, нажав кнопку тревожного вызова. Учеников возле запасного выхода не было», - уточнили в администрации.